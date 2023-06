De ce nu avem bani pentru dascălii noștri „Cum arata astazi școala va arata maine țara” (Spiru Haret) Școala e in strada! In strada a fost și doamna profesor Iohannis, de la Sibiu, dar pentru a-l aștepta pe soț. Altfel, n-ar fi in strada. Școala a cerut tot timpul bani, 6% din PIB, și niciodata nu i s-a dat. Pentru ca acești bani nu exista. Școala n-are bani. Nu are bani, nu are ce sa produca. De fapt, produce, dar ne e teama sa spunem ce. Romania n-are bani sa-și plateasca dascalii deși unii ar spune ca salariile acestora ar fi indestulatoare. Comparativ cu confrații din Occident, sunt bani pentru doua acadele… De ce nu are Romania bani… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

