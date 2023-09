Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy (2007-2012) considera ca Ucraina ar trebui sa ramina un stat neutru, sa fie o "punte" intre Europa și Rusia. "In primul rind, este necesar sa ne punem de acord asupra destinației Ucrainei. Ar trebui sa adere la Uniunea Europeana? Eu nu cred ca da. Ucraina este…

- Este sambata și ne-am gandit sa-ți facem ziua mai buna. Ei bine, pentru astazi ți-am pregatit mai multe glume bune, dar și bancul zilei. Iata care sunt glumele pe care sa le impartașești și cu cei mai dragi oameni ție!

- Inainte de a pleca in vacanța cu avionul, ar trebui sa ți cont de mai multe lucruri. Printre lucrurile carora ar trebui sa le acorzi o atenție deosebita se numara și bolile. Daca suferi de anumite afecțiuni, sunt șanse mari sa nu mai poți merge cu avionul. Lista cu cele 18 boli a fost emisa […] The…

- Ziua de 13 iulie va ramane in istorie. Legea „Anastasia” a intrat in vigoare! „Legea Anastasia” este denumita astfel in memoria fetitei de 4 ani care a fost ucisa, pe 1 iunie, in fata casei, este „conceputa sa previna, sa limiteze dramele rutiere si sa constientizeze asupra consecintelor punitive ale…

- Șoferii bauti , drogați sau fara permis care produc accidente mortale vor primi direct pedeapsa inchisorii cu executare. Legea merge la promulgare. Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, proiectul de lege initiat de catre senatorul PSD Robert Cazanciuc si senatorul PNL Daniel Fenechiu…

- Persoanele care urca la volan fara permis, sub influenta alcoolului sau a drogurilor si provoaca accidente mortale vor face inchisoare, potrivit unui proiect de lege, dezbatut in Parlament. Initiat de senatorul PSD, Robert Cazanciuc, documentul prevede ca, in astfel de cazuri, instantele nu vor mai…

- Presedintele Consiliului European Charles Michel se declara, "cu titlu personal", in favoarea unei aderari a Ucrainei la Uniunea Europeana (UE), in timp ce aceasta fosta republica sovietica se afla in plin razboi cu Rusia, relateaza BFMTV. Ucraina are statutul de stat candidat la aderarea la Uniunea…

- Ucraina are statutul de stat candidat la aderarea la Uniunea Europeana, incepand din iunie 2022, impreuna cu Republica Moldova, un statut care presupune reforme, mai ales impotriva coruptiei. ”Acest (statut) este un pas inainte semnificativ catre aderarea” la UE, subliniaza Charles Michel, presedintele…