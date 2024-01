De ce nu amânăm e-Factura ca în Polonia? România ține cursuri despre ”haos” Sistemul e-Factura a inceput poticnit și in Polonia , iar autoritațile de la Varșovia au decis sa-l amane. La București, Guvernul și Finanțele se țin cu dinții de un sistem care provoaca dureri de cap. Sistemul e-Factura, care ar fi trebuit sa aduca eficiența și ușurința in procesul financiar, a intampinat numeroase probleme in Polonia. In timp ce varianta romaneasca a implementat sistemul fara prea multe analize prealabile, Polonia a adoptat o abordare mai prudenta, amanand implementarea și efectuand o analiza atenta a sistemului inainte de a-l face obligatoriu. Potrivit activistei pentru drepturile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polonia este interesata sa incheie un acord cu Ucraina, care sa permita comertul cu produse agricole pe baza de licente de export/import, similar cu cel convenit de autoritatile de la Kiev cu Romania si Bulgaria, astfel incat sa inceteze protestele de la granita Ucrainei, a declarat pentru Reuters un…

- Autoritațile poloneze au declarat ca avioanele care protejeaza spațiul aerian al țarii au revenit la baza dupa ce nivelul de amenințare legat de atacurile rusești asupra Ucrainei s-ar fi redus.Autoritațile de la Varșovia au declarat, marți, ca avioanele care protejeaza spațiul aerian al Poloniei…

- Noul parlament al Poloniei a declarat ca reorganizarea sistemului judiciar decisa de precedentul guvern, condus de Partidul Lege si Justitie (PiS), este neconstitutionala, transmite miercuri DPA. Controversatele reforme ale justiției din Polonia puse in aplicare de guvernul PiS au determinat o disputa…

- Trecerea la factura electronica de anul viitor va da batai de cap in special firmelor care nu se pregatesc din timp și care nu au suport IT specializat care sa ușureze implementarea acestui sistem de raportare, considera Angela Roșca, managing partner Taxhouse, companie specializata in consultanța…

- „In numele Partidului National Liberal, il felicit pe Donald Tusk pentru desemnarea in functia de premier al Poloniei. Salutam inceputul acestei noi etape si suntem increzatori ca experienta si angajamentul noului premier vor aduce prosperitate si stabilitate in Polonia”, este mesajul liderului PNL.Nicolae…

- Campania outdoor „Lasați-va surprinși de Romania” continua, de aceasta data, pe strazile din Varșovia! Acțiunea, inițiata de #MEAT, a fost lansata chiar in timpul participarii Romaniei, in calitate de țara partenera, la cel mai mare targ de turism din Polonia – #TTWarsaw. Cum se desfașoara campania?…

- Despre afacerile oneroase cu materiile prime agricole, cereale, in special, provenite din Ucraina se știe de multa vreme. Autoritațile susțin ca ar fi vorba de pana la 20 miliarde de dolari, care nu s-ar mai fi intors in țara, ceea ce spune multe despre amploarea fenomenului. Confirmarea a venit din…

- „Cererea pentru locuinte private de inchiriat in randul studentilor este in crestere in regiunea Europei Centrale si de Est (ECE), in toate cele sase economii majore ale Romaniei, Ungariei, Cehiei, Slovaciei, Bulgariei si Poloniei”, observa consultantii Colliers, iar aceasta tendinta atrage atentia…