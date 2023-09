De ce neagă România căderea dronelor rusești pe teritoriul său (experţi ucraineni) Romania nu a recunoscut ca drone rusești au cazut pe teritoriul sau in timpul atacului lansat de Rusia asupra Ucrainei in noaptea de 3 spre 4 septembrie - scrie RBC, adaugand ca, printr-o astfel de reactie si avand deja un precedent, Bucurestiul a dat dovada de slabiciune, noteaza Rador. Intr-un comentariu pentru RBC, Oleksandr Kovalenko, observator politico-militar in grupul ucrainean "Rezistența Informaționala", a remarcat ca "din partea Romaniei erau așteptate cuvinte mai dure, dar aceasta a aratat o poziție fara coloana vertebrala". "Asta nu inseamna ca (romanii, n.r.) ar fi trebuit sa declare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

