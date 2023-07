De ce ne întoarcem mai obosiți din vacanță? Explicațiile unui medic Intrebat de ce ne intoarcem mai obosiți din vacanța, doctorul Tudor Ciuhodaru a explicat acest fenomen la Antena 3 CNN. “Este important ca in vacanta sa facem o detoxifiere digitala pentru a nu mai fi conectati la problemele de la serviciu. Este ideal sa ne axam pe timpul petrecut cu familia, prietenii, cu cei dragi in asa fel incat sa gasim un echilibru intre odihna si activitați fizice pentru a ne intoarce cu forte proaspete. De cele mai multe ori ne intoarcem obosiți din concediu pentru ca incercam sa recuperam ceea ce nu am facut pe timpul anului. Incercam sa vizitam cat mai multe obiective… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

