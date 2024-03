Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Vantur a facut primele declarații dupa ce saptamana trecuta a avut un schimb de replici cu Teo Trandafir, in direct la TV, din cauza lui Salman Khan. „Nu a parut ca aveți o chimie, pareai ca faci parte din stafful lui”, i-a spus prezentatoarea vedetei, care e deranjata ca viața ei personala a…

- S-au dus liniștea și voia buna la Rapid tocmai in momentul in care echipa incepuse sa mearga la turație maxima și umilise liderul FCSB cu 4-0. Ca o furtuna pe cer senin s-a declanșat scandalul materialelor pirotehnice introduse pe stadion cu complicitatea președintelului clubului, fostul internațional…

- Simona Patruleasa a facut dezvaluiri din culisele vieții sale de familie. Intr-un interviu pentru unica.ro, prezentatoarea Știrilor Kanal D a vorbit despre mariajul cu Sabin Ivanof, dar și despre Ingrid, fiica lor in varsta de 12 ani. Dincolo de cariera ei de ani de zile in televiziune, Simona Patruleasa…

- S-a incheiat o noua ediție a prestigiosului festival de la Sanremo, o ediție cu multe premiere. Pentru italieni este pentru prima oara in ultimii zece ani cand o femei caștiga Marele Premiu al Festivalului (solista Angelina Mango -n.r.), iar pentru romani, mare surpriza, bucureșteanul Georgio Ciabattoni…

- De mai bine de 15 ani, Mihaela Radulescu locuiește in cel mai bogat oraș din lume, Monaco. Inițial a locuit intr-un apartament cu fiul sau insa, odata ce acesta a plecat la facultate, s-a mutat alaturi de iubitul sau, Felix Baumgartner, pe o proprietate din zona cu cei mai mulți milioardari pe kilometru…

- Un caz cutremurator a dus la o desfasurare de forte extraordinara a comunitatii din Craiova. O antreprenoare din oras, mama singura, este internata in coma, in acest moment, la Bucuresti. Starea de sanatate a Alinei s-a deteriorat rapid, ea fiind diagnosticata cu mielita si internata initial la Craiova.…

- Realitatea Plus gazduiește prima emisiune de televiziune din Romania in care realizatorul este generat de inteligența artificiala. „Ceea ce vedeți in imagine seamana cu mine dar este in totalitate generat pe calculator. Vocea ar mai avea unele inflexiuni care pot sa faca o distincție, dar este la cateva…

- Naomi Hedman s-a afișat alaturi de alt artist la scurt timp dupa zvonurile desparțirii de Florin Ristei, care o ceruse in casatorie. Pana acum, nici cantareața și nici Ristei, care e și prezentator la matinalul de la Antena 1, nu au confirmat sau infirmat separarea. Naomi Hedman l-a inlocuit deja pe…