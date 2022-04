De ce merită să-ți deschizi afacerea într-o clădiremixtă cu spații comerciale și rezidențiale? Noi iti recomandam Azimut Copou! Daca ați petrecut mult timp analizand și urmarindanunțurile imobiliare comerciale, incercand sa gasițispațiul potrivit pentru afacerea dvs., știți cat de descurajant este intreg procesul. Deși sunt foarte mulțifactori de luat in considerare, la sfarșitul zilei, totul se rezuma la un singur lucru: spațiul pe care l-ati ochit ițiindeplinește cele mai stringente nevoi? Odata cu apariția și dezvoltarea complexelor mixterezidențiale și comerciale, a devenit mult mai ușor saraspundeți nevoilor afacerii voastre. Cladirile multifuncționale inglobeaza spațiirezidențiale, comerciale, culturale, instituționale siindustriale. De exemplu,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indiferent de ca vorbim despre o cladire de birouri sau despre un bloc, una dintre grijile principale vizeaza siguranța, cu atat mai mult cu cat mare parte din spațiu este una comuna și accesibila tuturor. Siguranța la locul de munca și cea a locuinței trebuie sa existe in permanența, motiv pentru care…

- Indiferent de vreme sau de perioada zilei in care o persoana se afla, mașina este o modalitate eficienta și rapida de a se deplasa pana la o anumita destinație. Așadar, in momentele in care vehiculul personal este indisponibil sau, din contra, nu se deține un autoturism, soluția cea mai eficienta este…

- Fiecare cetatean, indiferent de limba vorbita, se simte in siguranta in Republica Moldova, a declarat joi presedinta Maia Sandu, intr-o reactie la o nota emisa anterior de Ambasada Federatiei Ruse la Chisinau prin care cetatenii rusi sunt invitati sa reclame daca sunt discriminati sau daca se simt…

- (P) Atunci cand vine vorba de siguranța bunurilor de valoare și a celor dragi, trebuie sa iți iei toate masurile de securitate necesare. Așadar, este necesar sa apelezi la metode eficiente ca sa te asiguri ca hoții vor pastra distanța și nu vor incerca sa dea o spargere. Iata cateva sfaturi utile care…

- Toate componentele din interiorul masinii necesita macar un minim de efort de intretinere. Din acest punct de vedere, curatenia este esentiala, deoarece habitaclul este mediul in care iti petreci timpul in trafic. La fel de mult trebuie sa te preocupe si protejarea materialelor din interior de factorii…

- Indiferent de vremea in care ne aflam, de multe ori suntem nevoiți sa apelam la o pereche de ochelari pentru a ne putea bucura de o zi in aer liber. Intrucat exista o varietate de produse, unele dintre ele sunt mai benefice decat altele prin caracteristicile suplimentare pe care le ofera. Așadar, o…

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta alimentelor (DSVSA) Olt a achitat in luna decembrie aproape 31 de milioane de lei pentru aproape 63.000 de porci eliminati din exploatatiile comerciale si din gospodariile populatiei afectate de pesta porcina africana (PPA), se arata intr-un comunicat…

- Seria MX Master de la Logitech este una dintre cele mai celebre și apreciate cand vine vorba de mouși, iar anul trecut s-a „imbogațit” cu un nou membru – MX Master 3, care a ajuns și pe birourile noastre pentru o bucata buna de timp. Astfel, dupa ce l-am „click-uit” de cel puțin cateva zeci de mii de…