Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat miercuri ca a avut o convorbire telefonica "lunga si semnificativa" cu liderul chinez Xi Jinping si a spus ca spera ca aceasta va da un impuls relatiilor cu Beijingul. Convorbirea a fost confirmata si de Beijing, anunta Reuters si The Guardian. "Am…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a invitat pe presedintele chinez Xi Jinping sa viziteze Ucraina, a relatat miercuri agentia Associated Press, preluata de Reuters. „Suntem gata sa-l primim aici”, a declarat Zelenski intr-un interviu acordat AP. Xi nu a discutat cu Zelenski dupa invazia rusa…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a salutat marti, 21 martie, discutiile ”productive” cu premierul nipon Fumio Kishida, in vizita la Kiev, laudand ”vointa foarte concreta” a Japoniei de a ”proteja” Ucraina in fata ”terorii rusesti”, noteaza AFP și Agerpres . ”Avand in vedere puterea Japoniei,…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a angajat sa acorde prioritate cooperarii cu statele africane, intr-un discurs pe care l-a sustinut la Conferinta Parlamentara Internationala Rusia-Africa, luni, la Moscova, relateaza AFP. Liderul de la Kremlin a anuntat ca va acorda "prioritate" relatiilor cu tarile…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni, in timpul unei intrevederi cu omologul sau chinez Xi Jinping la Moscova, ca este pregatit sa discute despre planul de pace propus de Beijing pentru solutionarea conflictului din Ucraina, transmit Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut marti, 14 martie, ca miza campaniei militare din Ucraina o reprezinta "insasi existenta Rusiei ca stat", informeaza Agerpres preluand agențiile de știri EFE și Reuters. Liderul de la Kremlin a mai afirmat ca economia rusa a facut fata sanctiunilor occidentale…

- Informații examinate de autoritatile americane si dezvaluite marti, 7 martie, de cotidianul The New York Times sugereaza ca un grup pro-ucrainean a fost implicat in exploziile care au avariat gazoductele Nord Stream 1 și 2 din Marea Baltica in septembrie 2022, transmite Hotnews . Potrivit informațiilor…

- „Concert-miting” patriotic de amploare la Moscova, pe stadionul Lujniki, cu participarea lui Vladimir Putin. UPDATE Liderul de la Kremlin nu a ramas pe scena doar cateva minute, dupa ce a rostit alocutiunea si s-a cantat imnul, a coborat si a plecat. Putin si-a facut aparitia imbracat intr-o geaca groasa…