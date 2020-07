Stiri pe aceeasi tema

- Hotelierii din Romania nu au invațat nimic. Deși pandemia a ținut turiștii acasa, dupa ce restricțiile s-au ridicat, aceștia au fost intampinați cu prețuri exorbitante. Un sejur la 2 stele in Jupiter a ajuns sa coste cat costa un sejur in Mamaia - considerata „perla litoralului romanesc” - la 3 stele.…

- Pandemia de coronavirus din Africa perturba campanii de vaccinare, programe de tratament impotriva paludismului si SIDA, precum si numeroase alte operatiuni de sanatate, a declarat miercuri directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), etiopianul Tedros Adhanom Ghebreyesus, potrivit AFP."Numeroase…

- Incercand sa ințeleg cine și cum caștiga din nebunia asta cu Covidu’ și cine platește nota de plata pentru toate cheltuielile cu spitalizarea asimptomaticilor, am ajuns la intrebarea : Platește Casa Naționala de Sanatate? Patologia Covid 19 figureaza in lista bolilor care sunt incluse in pachetul de…

- Redeschiderea teraselor și a plajelor a coincis cu Ziua Copilului, zi libera legala pentru angajații la stat, astfel ca stațiunea Mamaia, faleza Cazinoului, Portul Tomis și centrul vechi al Constanței au fost din nou aglomerate, pentru prima data in ultimele doua luni și jumatate. In Constanța au fost…

- Turismul romanesc ar urma sa primeasca unda vedere de la guvern incepand din 1 iunie, odata cu o noua etapa de relaxare, insa unii proprietari de hoteluri au pregatit preturi exorbitante. Cunoscutul prezentator de televiziune Dan Negru intentioneaza sa petreaca cateva zile pe litoralul romanesc, la…

- Romanii care doresc sa-și petreaca vacanța de vara pe litoralul Bulgariei vor putea calatori in aceasta țara incepand cu data de 1 iulie. Pentru a atrage clienții, aproape jumatate dintre hotelieri spun ca vor reduce preturile. Autoritatile bulgare vor sa redeschida tara pentru turiștii straini din…

- Consiliul Județean Constanța este prezent la Targul de Turism al Romaniei, ediția de primavara, care se desfașoara la Romexpo in București, in perioada 20 – 23 februarie 2020, alaturi de Primaria Municipiului Constanța. In standul de anul acesta sunt prezente atat autoritați locale, instituții culturale…

- Blocarea economiei din cauza pandemiei de coronavirus duce la scaderi cu 80% pentru trimestrul al doilea, iar revenirea pe profit va dura aproape un an, spune Calin Ile, președintele Federației Industriei Hoteliere din Romania, citat de RFI. In prezent, sezonul estival este cel mai afectat, lipsit deja…