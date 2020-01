De ce m-a impresionat croaziera de lux Azamara in tarile arabe

Stiri pe aceeasi tema

- Cate companii din Romania au asigurat angajaților lor telefoane mobile, tablete sau laptopuri? Datele vin de la Eurostat, iar țara noastra este la coada clasamentului din Uniunea Europeana. Anul trecut, o treime dintre angajații care lucreaza in spațiul comunitar NU au avut parte de telefoane mobile,…

- Deputatul liberal Marius Bodea condamna practica administratiei PSD de a ataca operatorii aerieni prin publicatii de santaj, precum BZI. Articolele menite sa dezinformeze publicul si sa afecteze imaginea companiei Blue Air, cu care Aeroportul Iasi a construit parteneriate solide, sunt dovada lipsei…

- Mediul de afaceri isi doreste sa aiba un dialog cu Guvernul pentru a ajuta Romania sa-si atinga potentialul, iar ce ne doare pe noi este instabilitatea legislativa, lipsa infrastructurii si procedurile administrative complexe, a declarat, marti seara, Steven van Groningen, presedintele Confederatiei…

- Reprezentantii mai multor ONG-uri sprijina o campanie de strangere de semnaturi pentru interzicerea exportului de animale vii din Romania. Initiativa a aparut dupa ce o nava la bordul careia se aflau peste 14.000 de oi s-a rasturnat in portul Midia.

- Discriminarea la angajare in functie de varsta este inca intalnita in companii si, nu de putine ori, unui candidat cu o varsta inaintata i se reduc sansele la un job, pentru ca se crede despre el ca nu are energia si disponibilitatea unuia tanar. Cu...

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu face un apel privind sistarea exportului de animale vii in țarile arabe, spunand ca in aceste state nu se respecta niciun standard de protecție. Solicitarea vine dupa incidentul din portul Midia, unde o nava care transporta 14.600 de oi a eșuat și mai multe animale au…

- „iUmor”, sezonul 7, ediția 11. Un american care a intrat in Cartea Recordurilor, Canhead, a impresionat cu „superputerile lui”, iar un concurent „de gen masculin” i-a lasat masca pe toți, dupa ce și-a facut calculele și a stabilit ca va fi marele caștigator.

- Croazierele reprezinta o oportunitate excepționala de a te relaxa. Totuși, expertul Simon Hoe a punctat ca exista un fapt pe care nu trebuie sa il neglijați daca doriți sa economisiți bani, potrivit cotidianului britanic Daily Express.