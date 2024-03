Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a facut spectacol, in urma cu cateva zile, pe TikTok, Nicolae Guța a strans și ura din partea colegilor sai de breasla. Manelistul a doborat recordul pe platforma de divertisment, dupa ce a incasat din donații peste 180.000 de dolari. Iata ce spune Nicolae Guța, dupa ce a fost acuzat ca a caștigat…

- Nicolae Guța a facut spectacol, in urma cu cateva zile, pe TikTok! Manelistul a doborat recordul pe platforma de divertisment apreciata la nivel internațional, dupa ce in doar patru ore de live, interpretul de muzica de petrecere a ajuns sa incaseze din donații o suma la care unii doar viseaza. Iata…

- Bogdan de la Ploiești a avut parte de o situație neașteptata in acest weekend, dupa ce a fost dat afara din club de agenții de paza. Celebrul manelistul a fost saltat de oamenii legii, dupa ce a vrut sa faca poza cu cel mai in voga DJ al momentului. Iata primele declarații ale cantarețului, in urma…

- Sorinel Copilul de Aur a trait clipe de comsar la o nunta in Craiova. Manelistul a fost sechestrat timp de 12 ore și obligat sa cante pana la epuizare. La eveniment a fost invitat și Nicolae Guța. Petrecaretii, cu cutitele la brau Chiar daca, initial, fusese „angajat” sa presteze numai pentru cateva…

- Au fost clipe de coșmar pentru un cunoscut interpret de muzica de petrecere. Sorinel Copilul de Aur a fost sechestrat timp de 12 ore la o nunta din Craiova și obligat sa canta pana la epuizare. Manelistul s-a temut sa sune la poliție din cauza ca nuntașii țineau cuțite la brau. La petrecere a fost…

- Nicolae Guța și-a tatuat in urma cu mai mulți ani numele tatalui sau. Manelistul a surprins pe toata lumea atunci cand a aparut, pentru prima data cu desenul pe piele de pe frunte. Unii l-au judecat, spunand ca nu a vrut sa faca altceva decat sa iasa in evidența.

- Madalina Ghenea și celebrul designer Philipp Plein au furnizat surpriza inceputului de an! Dupa opt ani de la desparțire, cei doi au aparut, din nou, impreuna in ipostaze provocatoare. Fanii au speculat imediat o posibila impacare a celor doi, noteaza click.ro. Madalina Ghenea (36 de ani) a aparut,…

- Vulpița, vedeta Romaniei, a plecat din țara! Motivul pentru care Veronica Stegaru a parasit meleagurile nataleVeronica Stegaru a plecat din Romania, iar aceasta veste i-a surprins pe toți fanii ei. Vulpița le-a dat vestea tuturor in urma cu puțin timp. Iata de ce a parasit Romania și de ce nu mai…