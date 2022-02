Michio Kaku este un faimos fizician, printre cei mai faimoși dintre cei implicați in popularizarea fizicii astazi. In cadrul unui videoclip vazut de aproape 1,5 milioane de oameni acesta ne explica, sub titlul „Why Physics Ends the Free Will Debate”, cum ne demonstreaza fizica faptul ca avem liber-arbitru. Din pacate, argumentul sau este unul slab, fara nicio valoare. Iata de ce.