De ce își ascunde Lidia Buble relația cu milionarul mai în vârstă: „Mi-a zis tati că…” Lidia Buble traiește o poveste de dragoste cu milionarul Horațiu Nicolau, care este cu aproape 30 de ani mai in varsta decat ea, insa nu vrea sa-și mai expuna relația de data asta. Cantareața a realizat ca a greșit cand și-a ținut fanii la curent cu tot ceea ce face și Instagramul era plin cu fotografii ale barbaților care au trecut prin viața ei. Dupa mai multe tentative eșuate in dragoste, Lidia Buble sufla acum și in iaurt! De aproape un an se iubește cu milionarul Horațiu Nicolau, merg in vacanțe de lux și se afișeaza la evenimente private, insa pe rețelele de socializare pastreaza discreția… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

