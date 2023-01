Stiri pe aceeasi tema

- TikTok a ajuns la peste 1 miliard de utilizatori la nivel global. Sunt peste 100 de milioane de conturi active doar in Europa. Este probabil rețeaua sociala care a inregistrat cea mai rapida creștere a numarului de utilizatori, iar Romania este pentru TikTok a doua cea mai mare piața din Europa Centrala.…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan spune ca a respins ideea ca ședința Parlamentului European de astazi a fost „o simpla pansare a unei rani” și spune ca ea a aratat „susținerea pentru Romania” din partea celorlalte țari europene. El a criticat, de asemenea, propunerea Austriei pentru un gard la granița…

- Prețurile mari și veniturile mici sunt principalele doua probleme carora trebuie sa le faca fața cetațenii Rep. Moldova, arata datele unui sondaj, facut public vineri, 9 decembrie, de Institutul Republican Internațional. La nivel național, 57% dintre respondenți cred ca prețurile inalte sunt cea mai…

- Deși locurile de munca din domeniu au pierdut teren in ultimii ani prin prisma avalanșei de joburi remote, Romania se poate mandri cu jucatori mari care țin vie industria, atat in plan local, cat și in regiune. 2022 nu a fost un an diferit fața de...

- Creditele imobiliare au fost in topul scumpirilor din acest an. Astfel de la inceputul lui 2022 și pana in prezent, vorbim despre o scumpire de 80% din cauza indicilor bancari, insa BNR a explicat ca situația este normala in raport cu rata inflației. Problema este ca veniturile romanilor nu au crescut…

- Cum vad romanii situația actuala a țarii57% cred ca situația actuala din Romania este mai rea decat in 198939,1% cred ca situația Romaniei va fi mai buna in 2050 decat acumCe ar face romanii pentru un mediu mai bun68,4% vor surse de energie prietenoase cu mediul51,5% au raspuns ca ar reduce consumul…

- Mamadou Thiam, 27 de ani, l-a lasat fara serviciu pe Nicolae Dica cu golul din U Cluj - FCSB 2-1 și a povestit care sunt impresiile sale dupa primele luni in Romania și SuperLiga. Mamadou Thiam este parizian, din parinți senegalezi. A jucat pentru selecționata U20 africana, a fost in liga a doua din…

- ​TikTok, cea mai populara aplicație in randul publicului de sub 25 de ani, a organizat prima sa conferința de presa in Romania și spune ca numarul de utilizatori a crescut cu 70% pe plan local in ultimii doi ani. Cat dureaza in medie un clip pe TikTok, cați dintre useri posteaza vreodata ceva? Exista…