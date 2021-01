De ce întârzie reabilitarea Colegiului Naţional ”Mihai Eminescu” Reabilitarea Colegiului National ”Mihai Eminescu” din Buzau este in intarziere. Proiectul este finantat prin programul guvernamental PNDL 2 si ar trebui finalizat in aceasta primavara. Cele mai mari intarzieri sunt inregistrate la refacerea acoperisului. Problemele au aparut din cauza restrictiilor impuse de pandemie, cat si ca urmare a preluarii lucrarilor de catre un nou constructor. Cheltuielile de reabilitare se ridica la peste 5 milioane de euro, iar finantarea este asigurata din bugetul de stat, dar si din bugetul municipiului Buzau. Cei peste 1.200 de elevi si 100 de dascali care isi desfasoara… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

