De ce întârzie racordările la gaze naturale Un craiovean ne-a sesizat la redacție ca incearca de mai multe luni de zile sa iși conecteze gospodaria la o rețea de gaze naturale, insa nici acum nu are un termen concret in care i se va face lucrarea. Nici dupa cinci luni de la depunerea cererii de racordare, craioveanul nu are raspuns clar de la Distrigaz Sud Rețele legat de momentul exact in care cererea lui va fi pusa in practica. Nici autoritațile abilitate, in speța ANRE, nu l-au putut lamuri pe petent legat de depașirea unor termene privind racordarea. “Subsemnatul Barbu Costin Marian titular al cererii de racordare cu nr. 0209368257… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Florian Bodog, fost ministru al Sanatații, va fi audiat, luni, de la ora 12:00, in Comisia juridica, ca urmare a solicitarii DNA pentru incuviințarea inceperii urmaririi penale a acestuia....

- Operatorul național de transport gaze naturale – Transgaz -, companie deținuta de statul roman, nu și-a respectat obligația de a face minim 95% din investițiile planificate in 2020, conform ANRE. Autoritatea de reglementare in domeniul energiei a comunicat ca firma statului a realizat anul trecut doar…

- Cine achiziționeaza o garsoniera sau un apartament cu gandul de a inchiria rapid imobilul trebuie sa se gandeasca de doua ori inainte de a perfecta tranzacția. Pandemia a scazut semnificativ cererea de inchiriere pe segmentul rezidențial. Avand in vedere ca cea mai mare parte a elevilor invața online,…

- Politistii Biroului pentru Protectia Animalelor din cadrul IPJ Mures au deschis dosar penal pentru infractiunea de ranire sau schingiuire a animalelor in cazul unui caine care ar fi fost legat de un autoturism si transportat in acest mod. "Astazi, in jurul orei 11, am fost sesizati cu…

- Explicațiile au venit dupa ce mulți dintre romanii carora le-a fost administrata prima doza din vaccinul AstraZeneca nu mai doresc rapelul și ar dori sa opteze pentru alt vaccin, in urma cazurilor de presupuse reacții adverse grave ce ar fi dus la decese in mai multe țari europene.Valeriu Gheorghița…

- Distrigaz Sud Retele efectueaza lucrari programate la reteaua de distributie a gazelor naturale pentru modernizarea retelei de distributie. Astfel, compania anunta sistarea alimentarii cu gaze naturale, in cursul zilei de joi, 4 martie, la consumatorii casnici si non-casnici, conform urmatorului program:…

- Șeful DSU, Raef Arafat, a facut declarații cu privire la cazul de la Constanța, unde o femeie a murit dupa ce a cazut de la etajul 6 al apartamentului in care izbucnise un incendiu. Arafat a precizat ca nu comenteaza imaginile cu intervenția ISU Dobrogea, insa a precizat ca o echipa de ancheta va stabili…

- Virgil Popescu, ministrul economiei, a anunțat, marți, ca populația nu mai este obligata sa plateasca racordurile la retelele de gaze naturale si energie electrica de la retea pana la limita de proprietate, informeaza News.ro , care citeaza Digi 24. Virgil Popescu a precizat ca masura a fost prevazuta…