De ce hackerii au spart bazele de date ale spitalelor britanice

Stiri pe aceeasi tema

- "Mai multe" agenții guvernamentale federale americane au fost afectate de un atac cibernetic global care exploateaza o vulnerabilitate a unui software utilizat pe scara larga.Agenția americana pentru securitatea cibernetica și a infrastructurii "ofera sprijin mai multor agenții federale care au suferit…

- „Dupa aprobarea programului national de investitii „Scoli sigure si sanatoase”, care vizeaza cladirile in care-si desfasoara activitatea institutiile de invatamant preuniversitar de stat, prin acest act normativ sunt avute in vedere cladirile spitalelor publice si alte cladiri din sistemul de sanatate,…

- Cei care au vrut sa acceseze, luni dimineața, site-ul Ministerului Educației au avut parte de o surpriza neplacuta. In sensul ca au constatat ca pagina oficiala de internet a instituției e nefuncționala. Exista și o explicație pentru acest lucru. Aceea ca site-ul Ministerului Educației a fost atacat…

- Luni dimineața, hackerii au spart site-ul Ministerului Educației, iar pe pagina respectiva a fost publicat mesajul: „Nu va mai bateți capul cu școala, e o pierdere de timp”. In acest moment, site-ul nu poate fi accesat, dar mesajul hackerilor a fost șters, semn ca se lucreaza la redresarea sa. Citește…

- Cu vechea acreditare primita in urma cu aproape șapte ani, Spitalul Municipal Campulung era programat pentru vizita celor de la Comisia Naționala de Acreditare a Spitalelor in prima jumatate a acestui an. Insa controlul și eventualul ordin al Autoritații Naționale de Management al Calitații in Sanatate…

- Site-ul Partidului Comuniștilor a ajuns ținta unui atac cibernetic. Ca sa se faca observați, hackerii au lasat și niște urme. Un mesaj impotriva sistemului din Romania și a corupției. Pentru ca ironia sa ridice toate cotele, a fost inserat și linkul unei manele.

- Gleb Karakulov, capitan al Serviciului Federal de Securitate din Rusia (FSO), care a reușit sa paraseasca in secret țara, a acordat un interviu, raportand o serie de detalii pur personale din viața dictatorului rus Vladimir Putin. Pana in octombrie 2022, Karakulov a lucrat ca inginer in Departamentul…