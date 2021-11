Stiri pe aceeasi tema

- Zilele acestea, pentru prima data in istoria sa, Facebook a dezvaluit frecventa aparitiei hartuirii si „bullying”-ului pe platforma sa. Oficialii companiei au comentat și cu la cele 9,2 milioane de continuturi eliminate de pe Facebook. Compania a anunțat ca acest tip de continut a aparut de 14-15 ori…

- Mark Zuckerberg a anuntat o noua schimbare de paradigma pentru compania pe care o conduce, chiar intr-un moment in care criticile la adresa sa si a companiei par sa nu se mai termine. Acesta a spus ca Facebook va pune “tinerii adulti” in centrul strategiilor viitoare de dezvoltare a produselor, iar…

- Mark Zuckerberg a raspuns afirmativ la cererea guvernului autoritar din Vietnam care a dorit ca Facebook sa cenzureze puținii disidenți din țara, în caz contrar amenințarea fiind ca rețeaua nu va mai putea opera în țara asiatica, scrie Washington Post. Zuckerberg are extrem de multa putere…

- Autoritatea pentru Concurența și Piețe a declarat ca amenda in valoare totala de 50,5 milioane de lire sterline (69,5 milioane de dolari, 60 de milioane de euro) a fost impusa pentru „refuzul conștient de a raporta toate informațiile solicitate” privind achiziția anul trecut.„Am avertizat Facebook ca…

- Facebook va schimba regulile legate de atacarea persoanelor publice pe platformele sale si va considera ca activistii si jurnalistii sunt persoane publice. Facebook va schimba regulile legate de atacarea persoanelor publice pe platformele sale si va considera ca activistii si jurnalistii sunt persoane…

- Facebook a anunțat ca va reduce distribuirea in rețea și va retrograda in News Feed postari senzaționaliste, cele de tip ”clickbait” sau postari care conțin informații medicale ce induc in eroare sau sunt false. Compania a fost criticata in ultimele luni pentru lipsa de transparența, iar mulți useri…