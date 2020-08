De ce explozia din Liban poate provoca prăbuşirea totală a ţării (analiză) Explozia din Beirut a venit intr-un moment de dubla criza, economica si sanitara. Libanul are nevoie de sprijinul comunitatii internationale pentru a renaste. Sute de mii de oameni risca sa se confrunte cu foametea, scrie Mediafax. Citește și: Tradare fara precedent la CEDO: Ministerul de Externe accepta condamnarea Romaniei in cazul Kovesi . Prim-ministrul Hassan Diab a cerut tuturor tarilor si prietenilor ajutorul, amintind ca tara traverseaza „o catastrofa reala". Comunitatea internationala ar putea fi miscata de catastrofa si ar putea oferi o cale de salvare pentru poporul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

