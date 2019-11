De ce evită Iohaninis o dezbatere directă cu 'Veo'? „E prima oara cand in turul doi al unor alegeri prezidențiale se infrunta doi foști profesori. Dar totuși, sunt cei mai tampiți din istorie”, scria ieri un comentator pe Facebook. Daca ne uitam strict matematic, Dancila acceseaza un bazin de 34-35%; restul voturilor se duc la Iohannis. Dar votul in turul doi este unul emoțional, iar oamenii voteaza pe etichete. Și in funcție de aceste etichete cele doua bazine ar putea sa se schimbe destul de mult. Haideți sa vedem rapid care sunt etichetele. Viorica Vasilica Dancila 1. Proasta. Toata mass-media și „lumea buna” nu are decat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

