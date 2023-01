De ce este interzis alcoolul la arabi In Qatar, la Cupa Mondiala, consumul de bauturi alcoolice a fost limitat la anumite zone, departe de locurile de desfașurare a evenimentelor sportive. Și toata lumea s-a intrebat: de ce este interzis alcoolul la arabi? Iata raspunsul! Cuvantul „alcool” provine din arabul „al-kuhl” sau „al-ghawl”, cuvinte folosite pentru a desemna orice substanța pulverizata sau distilata. Deși romanii și grecii erau familiarizați cu tehnicile de distilare, arabii le-au imbunatațit și au folosit termenul „al-kohol” pentru a se referi la substanța rezultata in urma acestui proces. In plus, alambicul – instrumentul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

