De ce este Hidroelectrica o investiţie de neratat? In ultimele luni s-a observat destula agitatie pe piata de capital romaneasca. Si nu fara motiv. Investitori cu experienta sau cei novici pe piata de capital din Romania, si-au marit gradul de atentie. O oportunitate cu adevarat rara si cu un grad destul de mare de spectaculozitate este pe cale sa se intample. Toata lumea este cu ochii pe cea mai profitabila companie romaneasca din energie. Listarea Hidroelectrica a incins spiritele, de la comentarii de tip “hate”, la un interes real al potentialilor investitori. De ce toate astea? Una dintre cele mai valoroase companii din energie va… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Banca Transilvania SA intentioneaza sa preia Tiriac Leasing IFN SA”, a anuntat autoritatea de concurenta. ”In urma analizei, Consiliul Concurentei a constatat ca aceasta operatiune nu ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective…

- Asociatia pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR) a anuntat in cadrul Forumului Anual ARIR agenda de prioritati legislative pentru urmatorii 3 ani, iar printre acestea se numara reducerea birocratiei pentru emitentii de actiuni si obligatiuni si scurtarea la jumatate a duratei…

- Radu Turcescu a fost actorul principal in rezolvarea unora dintre cele mai rasunatoare crize de imagine ale unor firme extrem de cunoscute de pe piața din Romania. Jucatori activi, comercianți și antreprenori de renume au trecut prin situații delicate, dificil de gestionat, dupa ce au fost ținta unor…

- Grupul Teraplast, anunța aprobarea unei scheme de investiții pentru construcția unei noi linii de producție. Grupul se ocupa, in general, cu producția de folie stretch. Prin aprobarea schemei de investiții, grupul va putea sa-și mareasca producția in noua fabrica din parcul industrial de la Sarațel.…

- ARIR , singura asociație specializata in Relația cu Investitorii din Romania, o comunitate a companiilor listate la Bursa de Valori București (BVB), anunța publicarea metodologiei VEKTOR in baza careia va fi evaluata pentru prima data in acest an interacțiunea companiilor incluse in BET AeRO cu investitorii.…

- Proiectul legislativ de reducere a impozitului pentru investitorii de pe piața de capital a fost avizat favorabil in Comisia de buget, finanțe și banci din Camera Deputaților, cu 19 voturi pentru, singura abținere fiind a liderului USR, Claudiu Nasui. Proiectul urmeaza sa mearga in Plenul Camerei Deputatilor,…

- Cladirile de birouri continua sa genereze cel mai mare volum de investitii, avand o pondere de 78% din valoarea totala tranzactionata in primele trei luni ale anului 2022, arata o analiza a companiei de consultanta imobiliara CBRE Romania.

- Impetum Group a lansat Agista, primul fond de investitii din Romania, cu focus pe piata AeRO, care ajuta IMM-urile locale sa se listeze la bursa, finanteaza si accelereaza cresterea acestora prin intermediul pietei de capital.