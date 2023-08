Stiri pe aceeasi tema

- Un urs adult, de aproximativ 200 de kg, a fost gasit mort intr-o zona impadurita din localitatea Ghirdoveni, comuna I.L. Caragiale. Ursul și-a prins piciorul intr-un laț, instalația artizanala pentru capturarea animalelor, interzisa prin lege. lațul a fost foarte puternic, iar ursul in incercarea de…

- La Ploiești autoritațile au intervenit cu drone cu termoviziune pentru a cauta animalul care a fost vazut in partea de nord a orașului. Iar la Sinaia, oamenii au anunțat autoritațile ca au vazut pe strada o ursoaica cu doi pui. Ursul a fost vazut sambata in jurul orei cinci dimineața de un localnic…

- A fost alerta in Ploiești, in noaptea de sambata spre duminica (22/23 iulie 2023), in zona de Nord a Ploieștiului, unde un urs a fost fotografiat plimbandu-se nestingherit. Au fost transmise chiar mesaje RO-ALERT catre populație.

