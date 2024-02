De ce este bine să le dai găinilor să mănânce urzici. În felul acesta vor face multe ouă Atunci cand vine vorba despre ingrijirea gainilor, mulți proprietari prefera sa se bazeze pe remedii naturale pentru a menține starea de sanatate a animalelor și pentru a lupta impotriva paraziților frecvent intalniți. Printre aceste remedii se numara și hranirea gainilor cu urzici, o practica care aduce numeroase beneficii, in special in ceea ce privește producția […] The post De ce este bine sa le dai gainilor sa manance urzici. In felul acesta vor face multe oua appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anunț important pentru toți șoferii. Regulile se inaspresc pentru cei care conduc fara responsabilitate și provoaca accidente grave. Astfel, daca legea va fi aprobata, unii risca sa ramana fara permis de conducere pentru tot restul vieții. Care sunt greșelile ce te pot face pieton pentru totdeauna.…

- Cristina Șișcanu a fost luata din nou in vizor de oamenii din mediul online. Soția lui Madalin Ionescu a aparut pe rețelele de socializare intr-o ipostaza la care nimeni nu se aștepta. Cum s-a imbracat jurnalista in timp ce pregatea ceva de mancare soțului. Cum arata vedeta. Cristina Șișcanu, pusa la…

- Vedeta este acum ținta criticilor, dupa reacțiile pe care le-a avut in spațiul public la adresa acuzațiilor și comentariilor negative adresate fiicei sale. Catalin Maruța a fost pus la zid pentru felul in care o apara pe Eva, dupa ce copila a jucat intr-un film. Internauții, nemulțumiți de apariția…

- In filosofia Feng Shui, pomul de Craciun joaca un rol deosebit in promovarea unui flux pozitiv de energie. Felul in care este ornamentat, precum și locul in care este așezat sunt importante. Puțini știu, insa in funcție de ziua in care alegi sa il despodobești, poți sa atragi (sau nu) abundența pentru…

- Nicoleta Luciu a disparut de cațiva ani din lumina reflectoarelor și iși traiește din plin viața in spatele acestora. Este, in continuare, activa pe rețelele de socializare, unde o mulțime de oameni o urmaresc. Dupa ce a primit multe critici pentru felul in care arata, actrița a mai avut o apariție…

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi, astfel ca, romanii incep sa-și pregateasca listele de cumparaturi pentru nelipsitele preparate tradiționale. Astazi, iți vom dezvalui secretele uneia dintre cele mai iubite salate. Acest preparat festiv, incarcat de gust și amintiri, ocupa un loc special…

- Iluzia optica a inceputului de saptamana face furori pe o celebra platforma de social media. Un internaut a dezvaluit ca ceea ce vezi in imagine arata daca vei avea noroc in viitorul apropiat. Iluzia optica a inceputului de saptamana Felul in care interpretam iluziile optice poate dezvalui detalii nebanuite…

- Ținuta eleganta pe care a ales-o Andreea Marin pentru un eveniment organizat recent a atras toate privirile. Fosta prezentatoare TV a optat pentru o salopeta decupata, ce i-a pus in evidența toate formele armonioase ale corpului. A aratat superb. Complimentele primite spun totul. Foto Proiectul recent…