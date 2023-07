Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul proiectului ”Cetațenie activa intr-o lume digitala”, ASOCIATIA GO-AHEAD si organizațiile nonguvernamentale, active in sectorul 4, București, au realizat 11 parteneriate in vederea susținerii comune a inițiativelor dedicate cetațeniei active și a

- Serviciile de specialitate ale Primariei au intocmit un document prin care se intenționeaza insarcinarea societații Recons cu responsabilitatea repararii și intreținerii fantanilor și cișmelelor din... The post Recons nu preia inca serviciul de intreținere a fantanilor. Tarifele au parut prea mari appeared…

- Primaria pregateste inaugurarea Muzeului de Istorie Naturala. In ultimii ani, cladirea a facut obiectul unui proiect de modernizare cu fonduri europene, valoarea lucrarilor fiind de aproape 3 milioane euro. Zilele trecute, Servicii Publice a finalizat regenerarea peisagistica a curtii interioare, cu…

- ROMANIA. Nu știu cați dintre voi v-ați pus aceasta intrebare și care ar fi formula corecta? Majoritatea dintre noi vorbim despre greva profesorilor și asociem aceasta acțiune de protest strict prin prisma revendicarilor salariale ale acestora. Uitandu-ne la solicitarile sindicaliștilor din educație…

- Brașovul, unul dintre cele mai importante orașe din Romania, se confrunta cu o problema grava in ceea ce privește starea infrastructurii rutiere. Conform datelor existente pe site-ul Primariei, Brașovul dispune de nu mai puțin de 745 de strazi. Majoritatea acestor strazi, administrate de catre municipalitate,…

- Fundația de Sprijin Comunitar in parteneriat cu Fundația Comunitara Bacau și Asociația Fabricat in Bacau anunța lansarea unui nou proiect menit sa imbunatațeasca imaginea sectorului ONG din comunitatea bacauana și sa contribuie la creșterea numarului de susținatori și al finanțarilor sustenabile pentru…

- Președinta Maia Sandu a inceput discuțiile cu societatea civila despre Adunarea „Moldova Europeana”, care va avea loc la 21 mai. Șefa statului a vorbit cu experți și formatori de opinie. Participanții la discuții au impartașit ideea ca este nevoie sa transmitem comunitații europene un mesaj puternic…