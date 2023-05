Stiri pe aceeasi tema

- Frunzele de dafin sunt unul dintre cele mai utilizate condimente in bucatarie, pentru ca dau un gust aparte mancarurilor, o aroma speciala. Se pare, insa, ca mai are și alte intrebuințari, despre care nu mulți știu. Pune doua frunze de dafin sub perna și vezi ce se intampla. Acest truc chiar face minuni…

- Familiile care dețin pisici sunt mai sanatoase, bolile sunt mai rare, atmosfera e mai senina, iar cand apar mici semne ca ceva este in neregula cu organismul, afectiunile se vindeca mai repede. Iar daca inca nu deții acest dragut animal, ar trebui sa știi ca ele pot vindeca anumite organe ale corpului.…

- Frunza de dafin este o legenda de milenii, fie ca este vorba de rolul sau indubitabil in folclorul grecesc si roman sau de prezenta sa de durata in culturile si bucatariile indiene si caraibiene, dar aceasta planta a rezistat testului timpului. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat …

- Probabil ai și tu un prieten, o ruda sau o cunoștiința care obișnuiește sa adoarma cu o perna de mici dimensiuni intre picioare. Oricat de bizar ar parea acest obicei, specialiștii sunt de parere ca acest lucru te poate ajuta sa eviți apariția unor anumite probleme de sanatate, pe viitor. Despre ce…

- Mar și frunze de dafin. Doua ingrediente care sunt utilizate in mod obișnuit in bucatarie și multe nu au nicio idee ce putere de vindecare au impreuna . Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- In fiecare an, in ultimul weekend din luna martie, Romania trece la ora de vara. Atunci, ceasurile se dau cu o ora inainte, astfel ca ora 03.00 va devni ora 04.00. Practic, va fi noaptea cea mai scurta pentru ca vom dormi cu o ora mai puțin.

- Picioarele sunt o parte a corpului destul de neglijata atunci cand vine vorba de sanatate. In general, nu le acordam atenție decat atunci cand ne dor sau amorțesc din cauza problemelor circulatorii. Insa uitam ca exista numeroase terminații nervoase in talpi care sunt conectate cu organele vitale din…

- Mar și frunze de dafin. Doua ingrediente care sunt utilizate in mod obișnuit in bucatarie și multe nu au nicio idee ce putere de vindecare au impreuna . Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…