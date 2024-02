Stiri pe aceeasi tema

- Ce se intampla in culisele serialului Lia - Soția soțului meu. Descopera actorii care dau viața personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției romanești. Tot ce vrei e sa dai PLAY! Vezi episoade integrale Lia - Tot ce nu se vede in AntenaPLAY!

- Utilizata in diverse preparate, leguma este plina de nutrienți și este o sursa excelenta de vitamine. Pastarnacul este o „ruda” apropiata a morcovului și a patrunjelului, dar nu doar in ceea ce privește forma, ci și pentru profilul nutrițional foarte asemanator, conform Health.

- Cea mai romantica perioada a anului incepe la VIVO!. Pentru ca iubirea te inspira sa daruiești, descopera la VIVO! toate reducerile și ofertele pe care le-au pregatit brandurile tale preferate și gasește cadoul perfect pentru persoana speciala din viața ta. De la accesorii mici, dar pline de semnificație,…

- Horoscopul zilei de miercuri, 7 februarie 2024, vine cu vești importante pentru toate cele 12 zodii. Descopera de pe www.a1.ro ce surprize au pregatit astrele pentru fiecare semn zodiacal și ce previziuni anunța astrologii.

- Descopera in randurile de mai jos care sunt alimentele pe care le poți consuma inainte de culcare, dar și ce beneficii au acestea asupra organismului tau. CurcanEste important ca ultima masa din zi sa nu fie una grea, pentru a nu ne ingreuna digestia din timpul somnului. Așadar, in cazul in care vrei…

- O companie din Buzau, suta la suta romaneasca, in spatele careia se afla o echipa de buzoieni ce ofera servicii de scanare și proiectare 3D la standarde internaționale, a reușit in timpul record de patru zile sa redea virtual manastirea Bradu din Haleș, pana in cel mai mic detaliu. Este o experiența…

- In perspectiva unei calatorii, fie ca este vorba de o vacanța sau de o delegație, informațiile oferite de mapele de camera sunt esențiale pentru un sejur placut. Afla in continuare beneficiile utilizarii acestor mape, atat pentru proprietarii de unitați de cazare, cat și pentru oaspeți. Descopera ce…

- 5 decembrie | Distrugeri de muniții neexplodate, la Poligonul de tragere din Micești: Masurile ISU pentru cei care descopera astfel de armament 5 decembrie | Distrugeri de muniții neexplodate, la Poligonul de tragere din Micești: Masurile ISU pentru cei care descopera astfel de proiectile In ziua de…