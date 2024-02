Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat o noua lista cu aproximativ 10.000 de dosare acceptate in cadrul programului Casa Verde Fotovoltaice, ediția din 2023, potrivit unui anunț al AFM. Lista dosarelor acceptate in programul Casa Verde Fotovoltaice 2023. „Sunt deja peste 19.000 de viitori…

- ​​​​​​​Șase substanțe chimice noi vor fi declarate droguri de mare risc, potrivit unui proiect de lege pus in dezbatere de Ministerul Afacerilor Interne. Decizia extinderii listei substanțelor aflate sub control național a fost luata de MAI pentru a armon

- Premierul Marcel Ciolacu spune clar ca tot ceea ce produce in Romania, angajeaza oameni in Romania, platește taxe in Romania este companie romaneasca. Interesul PSD este ca firmele din Romania sa prospere, iar aceasta prosperitate sa ajunga la cat mai mulți romani. ” Calea corecta pentru a construi…

- Cate particule de plastic se regasesc in apa imbuteliata. Efecte asupra organismului Apa din sticlele de plastic contine de pana la o suta de ori mai multe particule de plastic minuscule, comparative cu cat se estimase anterior. Folosind o tehnica inovatoare, oamenii de stiinta au numarat, in medie,…

- Cercetarile arata o asociere intre consumul de ceai verde și o reducere semnificativa a greutații. Dar cat de mult ceai verde ar trebui sa bei in fiecare zi pentru a pierde in greutate? Site-ul de sport și nutriție eatthis.com a publicat recomandarile unui dietetician.

- Interesul pentru obiectele zburatoare neidentificate (OZN) a crescut odata cu publicarea raportului 2021 al Pentagonului, in care erau dezvaluite obiecte anormale in spațiul aerian al SUA, numite fenomene neidentificate (UAP).

- Posibilitatea ca Venezuela, o aliata a Rusiei, sa declanșeze o incursiune militara in Guyana, dupa referendumul consultativ de duminica, a starnit ingrijorari in regiune, scriu Financial Times și Associated Press.Venezuela revendica de peste 200 de ani drepturile asupra Essequibo, o porțiune vasta din…

- Razboiul Israel-Gaza i-a oferit Rusiei o ocazie excelenta de a insamanța dezbinarea printre inamicii ei vestici. E o șansa pe care mașinaria de dezinformare a lui Vladimir Putin nu avea cum sa o rateze. De la izbucnirea ostilitaților pe 7 octombrie conturile de Facebook dirijate de Kremlin și-au…