Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus le-a cerut, vineri, statelor care doresc sa inceapa vaccinarea anti-COVID-19 in randul copiilor si adolescentilor sa renunte la aceste planuri si sa doneze statelor sarace dozele de vaccin, relateaza agentiile AFP…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus indemna vineri tarile sa renunte la vaccinarea copiilor si adolescentilor impotriva covid-19 si sa doneze dozele de vaccin sistemului Covax, pentru a fi redistribuite unor tari sarace, relateaza AFP, potrivit…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le-a cerut vineri statelor care doresc sa inceapa vaccinarea anti-COVID-19 in randul copiilor si adolescentilor sa renunte la aceste planuri si sa doneze statelor sarace dozele de vaccin ce ar

- Fundatia activistei Greta Thunberg va aloca 100.000 de euro sistemului Covax, pentru a lupta contra "tragediei care este inegalitatea în privinta vaccinului" în fata pandemiei, denunta tânara militanta ecologista din Suedia, potrivit AFP.Suma care va fi trasnferata fundatiei…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a atras, vineri, atenția ca situația pandemiei de coronavirus s-a inrautațit la nivel mondial in ultima perioada, relateaza Reuters, citata de Agerpres . Tedros Adhanom Ghebreyesus a declarat ca numarul de noi…

- Confuzia, automultumirea si inconsecventa in combaterea Covid-19 fac ca pandemia sa fie departe de a se incheia, desi ea ar putea fi pusa sub control in cateva luni daca s-ar lua masurile sanitare adecvate, a declarat luni directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus cere o noua ancheta, a unor experti specializati, cu privire la ipoteza unei „scapari” a coronavirusului SARS-CoV-2, care care a cauzat pandemia de COVID-19, dintr-un laborator din China si critica lipsa uni acces…

- Echipa de experti ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) care a anchetat in ianuarie originile pandemiei de coronavirus in orasul Wuhan din China a decis sa nu publice concluzii provizorii, scrie joi cotidianul Wall Street Journal, preluat de AFP. Decizia a fost luata in contextul unor tensiuni…