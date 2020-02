De ce devin copiii neascultători? Răspunsul psihologului Gáspár György Gaspar Gyorgy, președinte și membru fondator al Asociației Multiculturale de Psihologie și Psihoterapie și autor al carții „Copilul invizibil“ crede ca, in noul deceniu care vine, ar fi ințelept sa renunțam la a mai utiliza atributele de „rau“ sau „bun“, atunci cand vine vorba despre mame și tați – „pentru ca nimeni nu-i doar sfant sau doar pacatos“. Și, mai degraba, sa ne concentram asupra a ceea ce conteaza cu adevarat: apropierea dintre noi și copiii noștri. Am stat de vorba cu Gaspar pentru a afla care sunt problemele cu care vin cel mai des parinții in cabinetul sau, de ce copiii ni se impotrivesc… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

