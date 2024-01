De ce auditul intern prestat de specialiști externalizați este preferabil? (P) Atat auditul intern, cat și cel financiar, sunt esențiale pentru buna funcționare și transparența din afacerile unei organizații. Cu toate ca au roluri distincte, acestea se pot completa reciproc, ținand cont și de obligațiile legale ale companiei in cauza. Prin combinarea auditului intern cu cel financiar, organizațiile pot obține o imagine mai completa asupra situației lor, ceea ce va contribui la dezvoltarea activitații acestora; insa nu intotdeauna sunt obligatorii ambele. Citeste articolul mai departe pe botosaneanul.ro…

Sursa articol si foto: botosaneanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La trei zile dupa atacul terorist din 7 octombrie, unul dintre cei mai importanți lideri politici ai Hamas a lansat un apel pentru un nou front in conflictul grupului cu Israelul - o lupta care sa nu fie purtata cu gloanțe, ci cu dolari, scrie „The Washington Post“.

- Seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban a sugerat duminica intr-un interviu ca acesta din urma s-ar putea abtine la urmatorul summit european la votul privind ajutorul financiar european oferit Ucrainei, desi spera in continuare ca pana atunci sa fie gasita o solutie acceptabila pentru toate…

- Berbec In prima parte a zilei esti retras si cufundat in gandurile tale. Sanatatea este foarte vulnerabila, asa incat dozeaza ti eforturile si ocupa te de treburi usoare. De evitat pe cat posibil consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale. Atentie ca dupa amiaza, un val energetic…

- Termoficare Constanta SRL angajeaza personal pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante: 1 1 auditor intern Legea 672 2002 privind auditul public intern, republicata ,2 1 referent de specialitate in cadrul Biroului IT studii superioare si cunostinte in domeniul IT ,3 3 referenti de specialitate in…

- Ajutor financiar pentru crescatorii de animale: Aproape 19 milioane de lei vor fi acordați fermierilor romani Ajutor financiar pentru crescatorii de animale: Aproape 19 milioane de lei vor fi acordați fermierilor romani Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura, aflata in subordinea Ministerului…

- Montarea repartitoarelor de caldura: Data limita ar putea fi prelungita, iar statul ar putea acorda un sprijin financiar Montarea repartitoarelor in apartamente: Data limita ar putea fi prelungita, iar statul ar putea acorda un sprijin financiar Data limita pentru montarea repartitoarelor in apartamentele…

- Compania, care aprovizioneaza magazinele carora le francizeaza marca IKEA, a realizat un profit inainte de impozitare de 1,95 miliarde de euro (2,07 miliarde de dolari) in anul incheiat in august, in crestere fata de 931 de milioane cu un an mai devreme, cand a avut dificultati din cauza costurilor…

- Situațiile neprevazute care sa te puna in dificultate pot sa apara la orice pas și tocmai de aceea este important sa ai o soluție de rezerva in orice situație. Smile Credit a dezvoltat pentru tine diverse soluții de finanțare la care sa poți apela oricand, fara sa iți faci griji in privința aprobarii.…