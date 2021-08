De ce au fost biciuiți de talibani, pe stradă, mai mulți tineri afgani Mai mulți tineri afgani din capitala Kabul au denunțat pe Facebook ca au fost biciuiți de talibani pentru ca purtau blugi pe strada. Intr-o postare publicata pe Facebook și relatata de ziarul britanic Daily Telegraph , un baiat afgan a povestit ca se plimba cu prietenii sai in Kabul, cand au fost opriți de cațiva talibani, care i-au acuzat ca „nu respecta Islamul”. Doi dintre baieți au reușit sa scape dar ceilalți au fost batuți, biciuiți pe gat și amenințați cu un pistol. Cotidianul afgan „Etilaatroz” a denunțat in weekend ca și unul dintre jurnaliștii sai a fost batut pentru ca nu purta „haine… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

