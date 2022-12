Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Caciu a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic, despre o declaratie a fostului premier Florin Citu, care a afirmat ca in acest an ministerul de Finante a platit o dobanda medie de 7,2% pentru imprumuturi, in timp ce guvernele liberale, in 2021, au platit in medie o dobanza de 3,3%.…

- Adrian Caciu a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic, de ce majorarea pensiilor va fi doar de 12,5 la suta si daca nu ar fi trebuit sa fie macar de 16 la suta pentru a acoperi rata inflatiei. “Poti sa faci acest lucru in momentul in care inflatia este in scadere. Aici trebuie discutat…

- Ministrul Finantelor a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic, cat va fi inflatia la finalul anului. “Inflatia la finalul anului, cea prognozata de Banca Nationala a Romaniei, este de 16,3 la suta fata de anul trecut, in zona aceea si prognozele pe care si eu, ca ministru de Finante, dar…

- Ministrul de Finanțe spune ca punctul de pensii nu se va majora cu 15%, ci intreg pachetul ar putea ajunge la acest procent. O decizie oficiala in acest sens va fi anunța abia peste doua saptamani a spus Adrian Caciu intr-o conferința de presa la Guvern. ”Mi-as fi dorit sa nu se ajunga aici, daca politicienii…

- ”Aproape 193 de miliarde! Cu atat a crescut datoria publica din noiembrie 2019 si pana in noiembrie 2021, de la 364,9 mld lei la 557,8 mld lei. Cu atat au indatorat tara Orban, Citu si Barna! In doar 2 ani de zile, de la 36,9% din PIB la 49% din PIB”, a scris, joi seara, pe Facebook, Marcel Ciolacu.…

- Fostul premier Florin Citu afirma, luni seara, ca Marcel Ciolacu trebuie sa-l retraga pe ministrul Finantelor, Adrian Caciu. Citu sustine ca Romania platit o dobanda de 9,7% pentru 500 de milioane si in acest ritm risca sa intre in incapacitate de plata. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Florin Citu, fost ministru de finanțe, afirma ca in urmatoarea sedinta a conducerii PNL va cere un vot pentru analizarea activitatii Ministerului de Finante in acest an, sustinand ca acest minister da mai multi bani pe dobanzi decat tot bugetul Ministerului Transporturilor. „Parlamentul Romaniei, prin…