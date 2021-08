Stiri pe aceeasi tema

- La incept de august, cand foarte mulți romani se afla in concediu, județul Maramureș a fost luat cu asalt de turiști. Ne referim in principal la unele obiective cunoscute in intreaga țara și nu numai, așa cum sunt manastirea Barsana, Memorialul Durerii din Sighetu Marmației, Cimitirul Vesel din Sapanța…

- Poliția din provincia Khuzestan din sud-vestul Iranului au tras focuri de arma asupra oamenilor care au ieșit în strada pentru a protesta din cauza lipsei de apa, potrivit unui oficial ONU. Este una dintre cele mai fierbinți regiuni ale țarii, unde temperaturile ajung vara la 50 de grade Celsius.…

- Platoul Padina - Peștera este una dintre cele mai apreciate zone din Munții Bucegi, fiind vizitata anual de zeci de mii de turiști. Descopera cele mai populare obiective turistice și trasee montane din Padina. Zona Padina -Peștera, aflata pe Valea Ialomiței, atrage prin farmecul aparte al naturii, al…

- Sute de incendii au cuprins Iacuția, Republica Saha, cea mai mare și mai rece regiune din Federația Rusa. Padurile și natura din aceasta regiune, care este una dintre cele mai izolate din lume, sunt distruse de flacari iar topirea stratului de permafrost este accelerata. Oamenii fac un apel disperat…

- Cand ne gandim la turism pe mapamond, ne vin in minte cateva orașe și destinații turistice la care ne gandim in mod automat, fara sa ne strofocam prea tare: Barcelona, Roma, Paris, poate New York, Las Vegas, de ce nu Londra, Praga sau Atena, dar sunt...

- Oamenii legii au fost in vizita ieri și la oficiile teritoriale ale PSRM. Despre asta anunța reprezentanții partidului, precizand ca „polițiștii au fost amabili”, iar vizita a fost una de control.