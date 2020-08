Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor confirmate pozitiv pentru COVID-19 la nivel global a atins duminica dimineața pragul de 18 milioane.Citește și: Raed Arafat a EXPLODAT, dupa demisia epidemiologilor de la DSP București: Au DEZERTAT ca soldatul in razboi La nivel global, de la izbucnirea pandemiei…

- Un nou avertisment cutremurator de la experții Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). Un virus extrem de periculos afecteaza milioane de oameni: „Poate afecta pe oricine! Majoritatea cazurilor sunt asimptomatice”

- Premierul Ludovic Orban a vizitat joi seara complexul hotelier Amfiteatru-Belvedere-Panoramic, din statiunea Olimp, unitati turistice care au fost reabilitate si modernizate printr-o investitie privata in valoare de peste 35 de milioane de euro, pe care a apreciat-o ca "extrem de importanta" pentru…

- Statele Unite ale Americii au anuntat marti o recompensa de cinci milioane de dolari pentru orice informatie care va permite arestarea presedintelui Curtii Supreme a Venezuelei, Maikel Moreno Perez, inculpat in martie de justitia americana pentru spalare de bani, scrie Agerpres, citand AFP.

- Statele Unite ale Americii au inregistrat, joi, un nou varf al contaminarilor cu SARS-CoV-2, peste 65.000 de noi infecții in ultimele 24 de ore, potrivit BBC. In total, de la inceputul epidemiei aici, au fost inregistrate peste 3,1 milioane de cazuri si 133.290 de decese, arata centralizarea realizata…

- Borussia Dortmund s-a impus in deplasarea de la Paderborn, scor 6-1. Englezul Jadon Sancho (20 de ani) și marocanul Achraf Hakimi (21 de ani) au afișat mesaje in memoria lui George Floyd, americanul ucis de un polițist in Minneapolis. CONTEXT: Moartea lui George Floyd a provocat proteste de proporții…

- Compania aeriana EasyJet a recunoscut ca un „atac cibernetic extrem de sofisticat” a afectat aproximativ noua milioane de clienți, ale caror date, inclusiv cele ale cardurilor de credit, au fost accesate de hackeri, conform BBC, arata Mediafax.Compania a informat Information Commissioner's…

- ZOOM a fost, fara indoiala, una din cele mai folosite aplicații in aceasta perioada in care o buna parte din populația globului a lucrat de acasa. Compania a crescut de la 10 milioane de utilizatori in decembrie, la peste 300 de milioane in luna aprilie. Astfel, compania a ajuns sa valoreze 48,78 miliarde…