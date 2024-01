Stiri pe aceeasi tema

- Numarul mare de atacuri aeriene lansate de Rusia impotriva Ucrainei in perioada de Anul Nou și dupa sarbatori a scos in evidența misiunea foarte dificila a Kievului de a-și imbunatați tehnologia folosita in razboiul electronic menit sa bruieze și sa devieze dronele și rachetele ghidate ale inamicului,…

- Occidentul pierde teren in fața rivalilor sai pe masura ce trece timpul. Aceasta este realitatea cu care SUA și Europa se confrunta mai mult ca niciodata. Situația din Ucraina stagneaza, iar oboseala razboiului a ingreunat și, uneori, a stopat ajutorul acordat Kievului. Perspectiva realegerii lui Trump…

- Autoritatile ucrainene au prezentat miercuri proiectul „Vreau sa gasesc”, care ofera rudelor prizonierilor de razboi rusi capturati de Ucraina o linie directa cu autoritatile de la Kiev pentru a avea acces la informatii despre locul in care se afla rudele lor si pe care aparent Moscova refuza sa-l dezvaluie,…

- Rusia a lovit Ucraina cu rachete care nu au fost produse pe teritoriul rus, au afirmat vineri responsabili ucraineni, confirmand astfel acuzatii formulate anterior de Washington, conform carora Moscova ar fi folosit rachete nord-coreene, informeaza Reuters si AFP, conform Agerpres."Facem toate examinarile…

- Victoria Ucrainei in razboiul de uzura cu Rusia este puțin probabila in 2024, deși in teorie, este realizabila in anii urmatori, arata o analiza a publicației independente rusești Meduza. In același timp insa, spune analiza, infrangerea Kievului - cu excepția cazului in care livrarile occidentale de…

- Forțele aeriene ucrainene au declarat, marți, ca au distrus o importanta nava de debarcare rusa staționata in apele Crimeei, dupa ce guvernatorul instalat de Rusia in Crimeea a declarat ca asaltul Kievului a provocat un incendiu in portul Feodosia, potriv

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a spus vineri ca mai multi lideri europeni au incercat in ultimele sase luni sa negocieze cu Rusia asupra razboiului din Ucraina, fara implicarea Kievului in aceste discutii, si a promis ca Rusia nu va negocia cu aceia care urmaresc infrangerea ei pe campul de…

- O drona ucraineana s-a prabusit joi peste un depozit de stocare a deseurilor nucleare la centrala atomoelectrica Kursk in partea de vest a Rusiei, a sustinut sambata Ministerul rus de Externe, potrivit Reuters, preluata de Agerpres. Ucraina ar fi trebuit sa stie ca actiunile sale ar fi putut provoca…