De ce anume se face „vinovată” pădurea amazoniană Conform unui nou studiu, padurea amazoniana din Brazilia a emis in ultimii ani in atmosfera cu 20% mai mult dioxid de carbon decat a absorbit. Studiul a aparut in publicatia academica Nature Climate Change. Studiul acopera perioada 2010 – 2019. Unul dintre autorii studiului afirma ca pentru prima data este posibil sa se demonstreze ca regiunea amazoniana din Brazilia a devenit la randul ei o sursa de emisie de carbon. Majorarea concentratiei de dioxid de carbon reprezinta o cauza principala a incalzirii globale, iar lumea se baza pe uriasa padure tropicala amazoniana sa absoarba surplusul. Acum,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

