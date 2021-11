De ce Air France promite mai multe zboruri către SUA Decizia de ridicare a restricțiilor de calatorie, care se aplicau de peste 18 luni, a dus la o creștere semnificativa a rezervarilor la Air France, in special pe rutele New York, Miami și Los Angeles, pentru calatoriile din noiembrie și pe toata perioada sarbatorilor de iarna. Astfel, Air France promite mai multe zboruri catre Statele Unite ale Americii. Pentru a susține reluarea traficului aerian pe rutele transatlantice, compania aeriana iși va crește gradual capacitatea pe durata sezonului de iarna. Intre momentul actual și sfarșitul lunii martie 2022, compania planuiește sa revina la o capacitate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

