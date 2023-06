Stiri pe aceeasi tema

- Romania este pe primul loc in Europa la numarul de accidente rutiere. Potrivit Institutului Național de Statistica, pe drumurile patriei au loc, zilnic, peste 70 de accidente. Mai mult de 70% dintre ele se intampla in timpul zilei, iar 87% au loc pe carosabil uscat.

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova In 2022, potrivit rapoartelor oficiale date publicitații de catre Inspectoratul General al Poliției Romane, au fost inregistrate cele mai puține accidente rutiere pe teritoriul Romaniei din ultimul deceniu. Se poate spune ca anul trecut a fost mai sigur pe șosele,…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) susține ca Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) platește despagubiri in condiții mai dezavantajoase decat City Insurance sau Euroins. ”Atragem atenția asupra pericolului ca industria de reparații auto sa fie bagata…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) spune ca Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) platește despagubiri in condiții mai dezavantajoase decat City Insurance sau Euroins. Oficialii COTAR susțin ca Fondul de Garantare a Asiguraților va baga industria de…

- Polițele de asigurare obligatorie de raspundere civila auto (RCA) nu sunt doar pentru a acoperi daunele provocate altui șofer intr-un accident de mașina, ci și persoanelor care se afla in mașina proprie in acel moment. Astfel, alegerea asiguratorului sau a unor servicii suplimentare, decontarea directa,…

- Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat o modificare normativa care suspenda plata contribuției pe care asiguratorii RCA o platesc catre instituție pentru activitatea de supraveghere. Masura se va aplica incepand cu 1 mai și pana la finalul lunii octombrie 2023, deci timp de…

- Cel putin 6 autovehicule din 100 inmatriculate in Romania produc anual accidente rutiere, soldate cu pagube materiale sau vatamari corporale si decese. Astfel, Romania detine trista „performanta” de a fi „campioana” in Europa Centrala si de Est la acest c

- Vicepresedintele Consiliului Concurentei, Dan Virgil Pascu, a declarat miercuri, la Targu Mures, ca niciun concurent de pe piata asigurarilor de Raspundere Civila Auto (RCA) nu a sesizat vreodata institutia cu privire la faptul ca preturile practicate de catre compania Euroins sau alte societati ar…