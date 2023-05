Stiri pe aceeasi tema

- Un politist a fost suspendat dupa ce a ranit - cu arma din serviciu - un baiat in varsta de 11 ani, Aderrien Murry, care a chemat salvatori acasa, in sudul Statelor Unite, la cererea mamei sale, relateaza AFP. Agenti din Indianola, in Mississippi, au fost apelati telefonic sambata, catre ora locala…

- Un barbat care a ucis cinci persoane, printre care și un copil, intr-un atac armat in Texas, este inca in libertate. Suspectul exersa cu o pusca de asalt de tip AR-15, in gradina sa, iar vecinii i-au cerut sa se opreasca, pentru ca un copil sa doarma. Acest lucru a declanșat masacrul.

- Gheorghe Vladan, fostul polițist incarcerat din 2012 și condamnat la 25 de ani de inchisoare, a executat doar 11 ani din pedeapsa. El spera sa beneficieze acum de clemența dispusa prin legea penala pentru condamnații care depașesc varsta de 60 de ani in detenție și, in ciuda acuzațiilor grave pentru…

- Un copil de șase ani a fost impușcat dupa ce a intrat intr-o curte pentru a recupera o minge de baschet. SUA se confrunta cu un val de incidente violente in care se folosesc arme, potrivit BBC.

- Daniel Zontea, purtatorul de cuvant al IJP Brașov, a postat pe pagina de Facebook un mesaj al unui coleg agent de poliție care a fost chemat la un accident de circulație pe un drum din Dobrogea. In accident a murit o fetița de 10 ani.Polițistul care a intervenit la locul tragediei a fost profund marcat…

- Departamentul de Justiție din guvernul Statelor Unite va investiga uciderea de catre polițiști a unui tanar din Washington DC, cel mai nou caz de brutalitate a poliției in SUA – baiatul de 17 ani a fost impușcat in spate de pe bancheta din spate a mașinii de catre unul dintre polițiștii care intrasera…

- Sase persoane ale caror cadavre au fost recuperate joi din fluviul St. Lawrence, de la granita Canadei si Statelor Unite, formau doua familii, de origine romana si indiana, care probabil incercau sa intre ilegal in SUA, a anuntat vineri politia canadiana, citata de presa locala. Printre decedati este…