- YouTube a blocat conturile televiziunilor ucrainene "112", "NewsOne" și "ZIK", vizate de sancțiuni ale Consiliului de Securitate și Aparare Naționala din Ucraina - scrie, simbata, ziarul Korrespondent. Toate cele trei canale de YouTube ale televiziunilor respective nu mai pot fi accesate de pe teritoriul…

- Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrincea, a confirmat ca ambasadorul ucrainean a fost convocat la Ministerul de Externe de la Chișinau pe cazul Ceaus, iar rapirea judecatorului, ar fi fost pusa la cale de serviciile secrete din Ucraina, cu acordul a Serviciului de Informații și Securitate din…

- Noaptea trecuta, sefi ai Statului Major al Apararii din Marea Britanie au confirmat ca avioanele RAF vor survola spatiul din zona Marii Negre intr-o misiune de politie aeriana. Potrivit DailyMail , avioanele vor parasi baza lor din Marea Britanie saptamana aceasta. In timp ce Ministrul Apararii sustine…

- Statele Unite au avertizat joi Rusia împotriva oricarei încercari de intimidare a Ucrainei, în urma miscarilor de trupe ruse de la frontiera ucraineana, pe care Kievul le considera drept provocari, informeaza AFP și Agerpres. "Suntem absolut îngrijorati de escaladarile recente…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca adoptarea de catre Consiliul de Securitate si Aparare Nationala din Ucraina a proiectului de Strategie pentru eliberarea și reintegrarea Crimeii ocupate de rusi va face imposibila retragerea de pe agenda politica a problemei reintegrarii peninsulei…

- Rusia a fost acuzata joi de Statele Unite si de europeni, in cursul unei videoconferinte a Consiliului de Securitate al ONU, de obstructionarea unei solutii in estul Ucrainei, ceea ce Moscova a respins, potrivit AFP. "Rusia trebuie sa inceteze imediat agresiunea sa in estul Ucrainei si…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a decis interzicerea a trei posturi de stiri ale opozitiei, printr-un decret fara precedent, transmite dpa.Posturile vizate sunt ZIK, NewsOne si 112, a caror emisie in Kiev a fost oprita imediat.Interdictia prevede retragerea licentelor de emisie si a frecventelor…