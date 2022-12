De ce a renunțat grupul Varta la investiția de 1 miliard euro din România La mai puțin de un an de cand au anunțat ca vor sa investeasca la Arad circa un miliard de euro intr-o fabrica de baterii pentru mașini electrice, nemții se schimba radical și amana investiția, mai degraba un mod elegant de a spune ca renunța la ea. Pana la urma, nici nu este greu de ințeles decizia germanilor, furnizori pentru Ford și Wolkswagen, in contextul actual. Sa ne gandim doar la faptul ca Renault a renuntat la uzina Dacia, un client important pentru orice furnizor de acumulatori auto, in favoarea chinezilor. Nu in ultimul rand, nici afacerile companiei nu se ridica la nivelul așteptarilor.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

