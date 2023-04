Stiri pe aceeasi tema

- Din documentele americane scurse in presa rezulta ca Egiptul planuia sa aprovizioneze in secret Rusia cu rachete și muniție. Un document din 17 februarie care pretinde ca rezuma conversațiile dintre președintele Egiptului, Abdel Fatah al-Sisi, și inalți oficiali militari egipteni noteaza cum al-Sisi…

- Un tribunal din Moscova a inceput luni, 13 martie, audierile in cazul opozantului rus Vladimir Kara-Murza, care risca o condamnare de pana la 25 de ani de inchisoare, in special pentru inalta tradare, intr-un nou exemplu de represiune accelerata impotriva criticilor Kremlinului, informeaza Agerpres…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a acuzat joi Occidentul ca foloseste Ucraina pentru a incerca sa destrame Rusia, cea mai intinsa tara din lume ca teritoriu, dar, a adaugat el, orice astfel de incercari sunt sortite esecului, relateaza Reuters. Ministrul rus a facut aceste remarci intr-un mesaj…

- Seful organizației paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, le-a cerut miercuri, 22 februarie, rusilor sa faca presiuni asupra armatei pentru a le trimite munitii mercenarilor din cadrul grupului care lupta pe front impotriva trupelor ucrainene, informeaza Agerpres . „Daca fiecare rus la nivelul sau –…

- "Tarile din fosta Uniune Sovietica abia asteapta sa-i vada pe rusi infranti in Ucraina, pentru ca vor sa-si afirme independenta", a declarat George Soros la Conferinta de Securitate de la Munchen, potrivit unui text al discursului publicat joi de biroul sau. "Acest lucru inseamna ca o victorie ucraineana…

- "Tarile din fosta Uniune Sovietica abia asteapta sa-i vada pe rusi infranti in Ucraina, pentru ca vor sa-si afirme independenta", a declarat George Soros la Conferinta de Securitate de la Munchen, potrivit unui text al discursului publicat joi de biroul sau. "Acest lucru inseamna ca o victorie ucraineana…

- Șeful mercenarilor Wagner, oligarhul Evgheni Prigojin, un aliat al lui Vladimir Putin in razboiul din Ucraina, susține ca obiectivul Kremlinului este sa ocupe in intregime regiunile Donețk și Lugansk

- Președintele rus Vladimir Putin a evitat miercuri, 25 ianuarie, in timpul unei vizite la Universitatea de Stat din Moscova, sa comenteze decizia istorica a Germaniei de a furniza Ucrainei tancuri Leopard, oferind in schimb studenților sfaturi in privința carierei și raspunzand la intrebari pe alte teme,…