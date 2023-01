Un hacker a furat datele tuturor austriecilor.

Autoritatile olandeze au arestat un barbat suspectat ca a furat si vandut datele personale a milioane de oameni din intreaga lume, inclusiv ale aproape tuturor austriecilor.

Barbatul, un cetatean din Tarile de Jos (Olanda) in varsta de 25 de ani, a fost arestat in noiembrie, in baza unor informatii primite de la politia austriaca, dar cazul a fost facut cunoscut de procuratura din Amsterdam abia miercuri.

Exista "indicii puternice" ca suspectul a oferit multa vreme spre vanzare date confidentiale - inclusiv inregistrari de natura…