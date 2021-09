Luis Stan, unul dintre cei mai vizualizați romani pe Tik Tok, a facut pușcarie. ”Regele viralelor” a fost eliberat condiționat insa, dupa ce a primit mare parte din pedeapsa primita, fiind gasit vinovat pentru sechestrare de persoane și complicitate la viol. De ce a facut pușcarie Luis Stan Luis Stan face parte din Clanul Caranilor […] The post De ce a facut pușcarie Luis Stan, unul dintre cei mai vizualizați romani pe Tik Tok appeared first on IMPACT .