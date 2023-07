Stiri pe aceeasi tema

- Ilinca Vandici și Andrei Neacșu au mers pe drumuri diferite, dupa mai bine de șapte ani de iubire. Cei doi au divorțat oficial, dar se pare ca nu ar fi la primul eveniment de acest fel, pentru ca barbatul a mai trecut printr-o separare. Iata cum arata Andrei la cununia civila cu prima soție. Cum […]…

- Fostul soț al Ilincai Vandici a facut furori la o petrecere! Chiar daca a trecut printr-o separare de femeia pe care o iubește, Andrei Neacșu a reușit sa se distreze de minune pe ritmurile lui Florin Salam. Afaceristul nu s-a uitat la bani, avand in vedere ca a dat dedicații fara numar pentru regele…

- Vestea ca Ilinca Vandici și Andrei Neacșu divorțeaza a luat prin surprindere pe mulți. Vedeta KanalD a confirmat oficial desparțirea de soțul ei, dupa ce, in ultima perioada, au circulat tot mai multe speculații despre o posibila separare. La fel ca mulți anii, și Andreei Banica și-a aratat susținerea…

- Vestea ca Ilinca Vandici și Andrei Neacșu s-au desparțit a luat cu asalt lumea mondena din Romania. Cei doi și-au spus adio dupa o poveste de iubire care a durat șase ani de zile. Dupa separarea, afaceristul a fost surprins in vacanța, in compania unei domnișoare misterioase. Andrei Neacșu are o noua…

- Vestea ca Ilinca Vandici și Andrei Neacșu divorțeaza a luat prin surprindere pe mulți. Vedeta KanalD a confirmat oficial desparțirea de soțul ei, dupa ce, in ultima perioada, au circulat tot mai multe speculații despre o posibila separare. Deși fanii au sperat ca sunt doar zvonuri, se pare ca cei doi…

- In contextul separarii dintre Ilinca Vandici și Andrei Neacșu, noi informații apar in presa, de data aceasta fiind vorba despre Alexandra Corina Bogaciu, prima soție a afaceristului. Ce acuzații i-ar fi adus fostul deputat PSD tatalui copilului prezentatoarei TV. Detalii despre prima soție a afaceristului…

- Ilinca Vandici a luat atitudine dupa ce s-a spus ca s-a desparțit de soțul ei. Andrei Neacșu a trimis mesaje mai multor femei pe rețelele de socializare.Recent s-a spus ca in casnicia Ilincai Vandici ar exista probleme și ca s-ar fi desparțit de soțul ei. Mai mult, Andrei Neacșu ar scrie altor femei…

- Surse anunțau, in urma cu doua zile, ca Ilinca Vandici și Andrei Neacșu și-ar fi spus adio dupa șapte ani de mariaj. Potrivit unor voci, zvonurile ar fi reale, insa vedetele nu confirma nimic, fiind foarte discrete in privința vieții lor personale. Afla in randurile de mai jos cu ce se ocupa sotul Ilincai…