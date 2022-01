Vitamina D este esențiala pentru o sanatate buna. Este adesea denumita „vitamina soarelui” și este produsa in pielea noastra atunci cand ne expunem la lumina soarelui. Deficiența de vitamina D este una dintre cele mai comune deficiențe de nutrienți din lume. Vitamina D este o vitamina solubila in grasimi care este implicata in multe funcții esențiale ale corpului. Vitamina D este reduce inflamația, susține imunitatea și ajuta organismul sa absoarba calciul, care este necesar pentru a construi și a menține oasele sanatoase. Aproape fiecare celula din corp are un receptor pentru vitamina D. Este…