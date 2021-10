Stiri pe aceeasi tema

- Leicester City a obținut o victorie spectaculoasa în fața echipei Manchester United, scor 4-2, în etapa a opta din Premier League. "Vulpile" au pus astfel capat seriei de 29 de deplasari fara înfrângere a trupei lui Ole Gunnar Solskjaer.Greenwood a deschis scorul…

- Ronaldo Nazario (45 de ani) il considera pe Karim Benzema (33) favorit la caștigarea Balonului de Aur pentru anul 2021. Fostul mare atacant brazilian, caștigator al Balonului de Aur in 1997 și 2002, crede ca in 2021 Karim Benzema ar trebui declarat caștigator. Benzema are un inceput de sezon extraordinar,…

- La cea de-a 182-a apariție in tricoul primei reprezentative, Cristiano Ronaldo a inscris din nou pentru Portugalia. „Dubla” in doar cinci minute cu Luxemburg, in preliminariile pentru CM 2022. Cristiano Ronaldo nu are limite la echipa naționala! La 36 de ani și jumatate, superstarul lusitan continua…

- Jimmy Greaves, legenda a lui Tottenham și fost internațional englez, a murit duminica la vârsta de 81 de ani. Atacantul și-a început cariera la Chelsea, pentru ca ulterior sa treaca pe la AC Milan, Tottenham și West Ham. Pentru Spurs, Greaves a înscris 266 de goluri…

- ​Antrenorul Ole Gunnar Solskjaer a confirmat ca vedeta portugheza Cristiano Ronaldo se va afla pe teren la partida dintre Manchester United și Newcastle United, sâmbata, în etapa a patra din Premier League, scrie DPA.Ronaldo (36 ani) s-a antrenat normal cu restul lotului saptamâna…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, care s-a transferat recent de la Juventus Torino la Manchester United, este jucatorul cel mai bine platit din prima liga a campionatului de fotbal al Angliei, urmat de internationalul belgian Kevin de Bruyne (Manchester City), conform cotidianului Le Soir.…

- Cristiano Ronaldo a stabilit un nou record mondial de goluri marcate la echipa nationala. Fotbalistul portughez a inscris de doua ori in meciul cu Irlanda, caștigat de selecționata țarii sale cu 2-1 și a ajuns la 111 goluri marcate in tricoul primei reprezentative.

- Mari rivali ani de zile în El Clasico, Sergio Ramos și Lionel Messi vor fi coechipieri la PSG, formație unde ambii s-au transferat în vara acestui an. Fundașul iberic a avut un mesaj aparte pentru vechiul sau adversar, iar postarea de pe Instagram s-a viralizat. Ramos a postat pe…