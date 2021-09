De azi: Libanul are un nou guvern Libanul are de vineri un nou guvern, dupa 13 luni de asteptare marcate de negocieri si tergiversari politice, situatie care a fost agravata de o criza economica inedita care a aruncat in saracie milioane de libanezi, comenteaza France Presse. Anuntul a fost facut la finalul unei intalniri intre presedintele Michel Aoun si premierul desemnat Najib Mikati. Formarea unui nou guvern era o conditie prealabila pentru obtinerea ajutorului international de care Libanul are urgenta nevoie, dar ramane de vazut daca aceasta echipa va fi in masura sa duca la bun sfarsit reformele structurale si sa salveze… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

