De azi înainte, fără discuții: Ce trebuie să facă toți americanii In prima sa zi in Biroul Oval, Joe Biden a cerut americanilor sa poarte masca 100 de zile, pentru a reduce raspandirea infectiei cu coronavirus. Presedintele SUA, Joe Biden, a semnat pe 21 ianuarie un ordin executiv privind purtarea mastii in cazul calatoriilor interstatale. Iata ca a venit momentul punerii in practica: cu incepere de luni, toti americanii sunt obligati sa poarte masca pe toate mijloacele de transport in comun. Americanii vor trebui sa poarte masca cand utilizeaza transportul public, oricare ar fi acesta – autobuze, trenuri, taxiuri, avioane, metrouri etc. -, masura urmand sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

